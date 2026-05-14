USA giudice sospende le sanzioni contro la relatrice ONU Albanese

Un giudice negli Stati Uniti ha sospeso le sanzioni contro una relatrice delle Nazioni Unite di origine albanese. Il governo americano aveva bloccato i conti della funzionaria, ma l’azione è stata temporaneamente fermata dal tribunale. Non sono stati resi noti i dettagli delle motivazioni ufficiali, né chi abbia promosso l’azione legale per conto della relatrice. La questione riguarda misure economiche adottate nei suoi confronti.

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