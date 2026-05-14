USA giudice sospende le sanzioni contro la relatrice ONU Albanese
Un giudice negli Stati Uniti ha sospeso le sanzioni contro una relatrice delle Nazioni Unite di origine albanese. Il governo americano aveva bloccato i conti della funzionaria, ma l’azione è stata temporaneamente fermata dal tribunale. Non sono stati resi noti i dettagli delle motivazioni ufficiali, né chi abbia promosso l’azione legale per conto della relatrice. La questione riguarda misure economiche adottate nei suoi confronti.
? Domande chiave Perché il governo americano ha bloccato i conti della relatrice ONU?. Chi ha promosso l'azione legale per conto della funzionaria italiana?. Come influirà questa sentenza sulla libertà d'espressione dei delegati internazionali?. Perché la Spagna ha chiesto l'intervento dell'Unione Europea in questo caso?.? In Breve Sanzioni introdotte a luglio scorso da Marco Rubio contro la relatrice ONU.. Ricorso legale presentato dai familiari per violazione del primo, quarto e quinto emendamento.. Sánchez ha chiesto a von der Leyen l'attivazione dello Statuto di blocco europeo.. Causa promossa contro Trump, Bessent, Rubio e l'ex procuratrice Bondi nel Distretto di Columbia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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