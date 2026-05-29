Al via Nascere a Sciacca primo incontro sul benessere in gravidanza

Notizia in breve

Domani alle 10, nei giardini e tra gli ulivi di un resort a Sciacca, si svolge il primo incontro del nuovo corso di accompagnamento al parto. L’evento è promosso dalle unità operative di pediatria, neonatologia e ginecologia. Si tratta di un appuntamento che si inserisce in un percorso dedicato al benessere in gravidanza. La sessione si svolge in un contesto all’aperto, tra le strutture ricettive e il verde della località.