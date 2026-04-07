Salute e benessere | un incontro al Brn Village di Forlimpopoli sul tema della prevenzione

Al Brn Restaurant & Bike Café di Forlimpopoli si svolgono le serate “SerateSalute”, incontri dedicati alla prevenzione e al benessere della persona. La dottoressa Anna Strada, naturopata e trainer omeosinergico, e il biologo nutrizionista Lorenzo Lolli partecipano ai momenti formativi, offrendo approfondimenti sulla cura del corpo e sulla promozione di stili di vita salutari. L’evento si inserisce in un ciclo di incontri rivolti al pubblico interessato a temi di salute e prevenzione.

Continuano al Brn Restaurant & Bike Café le serate dedicate al benessere e alla cura della persona intitolate “SerateSalute”, in compagnia della dottoressa Anna Strada, naturopata e trainer omeosinergico, e del biologo nutrizionista Lorenzo Lolli. Il quarto incontro della rassegna si terrà lunedì 13 aprile, con un talk dal titolo "Prevenzione, per prendersi cura di sé”. Una serata dunque in cui affrontare in compagnia di esperti il tema della prevenzione primaria come strumento per ridurre il rischio delle malattie più comuni e migliorare la qualità della vita. L’evento è ad accesso gratuito ed inizierà alle 21. La prenotazione è obbligatoria, telefonando o scrivendo al numero del BRN Restaurant 333. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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