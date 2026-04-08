È iniziata la quinta edizione del ”Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga”, che si svolge da aprile a dicembre. La manifestazione propone un percorso culturale itinerante attraverso i piccoli villaggi rurali di epoca medievale situati sui Monti della Laga, sui Monti Gemelli, sull’Alto Aterno e sull’Appennino Acquasantano. Durante l’evento, vengono organizzate attività e appuntamenti dedicati alla scoperta di queste aree storiche.

Da aprile a Natale a prendere la scena sarà uno straordinario ed inedito viaggio culturale itinerante nei piccoli villaggi rurali d’epoca medievale sparsi sui Monti della Laga, sui Monti Gemelli, sull’Alto Aterno e sull’Appennino Acquasantano. L’iniziativa patrocinata da 20 Comuni e da diversi Enti di rilevanza nazionale e territoriale è promossa dall’Associazione “Borghi e Sentieri della Laga OdV” in rappresentanza della “Rete Territoriale delle Comunità Locali”, in collaborazione con “FederTrek Escursionismo e Ambiente Aps”, distinguendosi soprattutto per l’originale interpretazione dalle coraggiose popolazioni residenti, le quali hanno scommesso ancora un proprio futuro in questi meravigliosi luoghi selvaggi, nonostante difficoltà e disagi dovuti agli effetti ancora visibili dei due noti sciami sismici. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Al via la quinta edizione del ”Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga”

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Al via la quinta edizione del Rumore Bim FestivalBELLARIA IGEA MARINA – , il contest artistico multidisciplinare dedicato a Raffaella Carrà.

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Nasce a Ferrara il primo festival di divulgazione culturale. Dal 7 al 10 maggio i musei e i centri culturali diventano posti in cui vivere la cultura e non solo luoghi da visitare. 18 ospiti 6 talk 3 workshop 2 spettacoli 1 evento Quattro giorni di imm - facebook.com facebook