Ecco Anteprima d’estate La bella stagione è già qui

Dal 29 maggio al 2 giugno 2026, a Fieramilano Rho, si terrà la nuova edizione di Anteprima d’estate. L’evento, giunto alla sua prossima edizione, è dedicato alla presentazione di novità e tendenze per la stagione estiva. La manifestazione coinvolge espositori e visitatori provenienti da diverse regioni, offrendo una panoramica di prodotti e servizi legati al periodo più caldo dell’anno. La fiera rappresenta un punto di riferimento per chi cerca ispirazioni e soluzioni per la stagione estiva.

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Si rinnova dal 29 maggio al 2 giugno 2026 a Fieramilano Rho l’appuntamento con Anteprima d’estate, l’evento a ingresso gratuito promosso da Artigiano in Fiera, che anticipa l’arrivo della bella stagione con cinque giorni dedicati alle eccellenze artigianali, alla creatività e al piacere di stare insieme. Con la partecipazione di oltre mille artigiani da 50 Paesi, distribuiti su 4 padiglioni (1-3 e 2-4 a pochi passi dalle fermate di metrò e treni di Fieramilano Rho), Anteprima d’estate si conferma esperienza immersiva che valorizza l’incontro diretto con gli artigiani, il valore dei territori e le tradizioni più autentiche, in un’atmosfera di festa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco Anteprima d’estate. La bella stagione è già qui ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FROSTLAND ANTEPRIMA BUONA DOMENICA | SPIPPOLIAMO QUESTO CLICKER 2D! LIVE 01 @HFBrosGames Sullo stesso argomento Weekend di fine aprile, ma sembra già un'anteprima dell'estateSarà un weekend di bel tempo, con sole splendente e temperature elevate: le massime raggiungeranno 25° C. Prove d’estate, buona la prima. In spiaggia è già alta stagioneFiumi di turisti hanno preso d’assalto la spiaggia, e a Riccione il ponte pasquale segna l’inizio della nuova stagione. Tesori inediti, al Museo Archeologico di Napoli monete e gioielli di rara fattura. Ecco l'anteprima rainews.it/tgr/campania/v…. @TgrRai @MANNapoli @MiC_Italia x.com Spero che questo ti porti gioia ineffabile. Ecco un'anteprima di Good Omens 3. reddit Unomattina news estate, ecco la conduttrice ed il conduttore. AnteprimaProsegue il claim aperto per ferie per quel che riguarda il day time della Rai. Giungono infatti conferme dal quartier generale della tv pubblica attualmente sito in via Asiago a Roma della ... affaritaliani.it Prix Italia, ecco le anteprime Rai: da Ricciardi a De FilippoIl Prix Italia Rai torna a casa, perché a Capri nacque nel 1948. Dopo il 1951, ’63 e ’96, per la quarta volta Napoli - dal 20 al 24 ottobre - ospiterà il più antico concorso internazionale dedicato ... ilmattino.it