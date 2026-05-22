Artigianato sapori e culture dal mondo | cinque giorni per celebrare la bella stagione
Da cinque giorni si svolge un evento dedicato all’artigianato, ai sapori e alle culture provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione comprende esposizioni di oggetti fatti a mano, dimostrazioni di tecniche artigianali e degustazioni di specialità gastronomiche locali e internazionali. Partecipano artigiani, chef e artisti che presentano le loro competenze e creazioni. L’obiettivo è promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle diverse tradizioni culturali attraverso questo spazio di incontro e scambio.
L’artigianato è espressione di cultura, creatività e tradizioni che attraversano territori e generazioni. Tra lavorazioni autentiche, materiali ricercati e saperi tramandati nel tempo, ogni creazione racconta una storia fatta di identità e passione. Un patrimonio che continua a evolversi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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