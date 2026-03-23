Libano | Idf distrugge altro ponte sul fiume Litani nel sud del Paese
Un raid aereo israeliano ha distrutto un altro ponte sul fiume Litani, nel sud del Libano. L’attacco, nel villaggio meridionale di Qaaqaaiyet al-Jisr, ha interrotto un collegamento fondamentale tra la città meridionale di Nabatiyeh e la regione della valle di al-Hujair, più a sud. Domenica, l’Idf ha colpito il ponte di Qasmiyeh, vicino alla città portuale meridionale di Tiro. Il presidente libanese Joseph Aoun ha definito i nuovi attacchi israeliani contro i ponti nel sud del Paese “un preludio a un’invasione di terra“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Articoli correlati
Libano, Israele fa saltare in aria un ponte sul fiume LitaniIsraele ha distrutto un ponte fondamentale e di importanza strategica sull’autostrada costiera del su del Libano che attraversa il fiume Litani.
Israele distrugge i ponti sul Litani e infiamma il Libano. Perché sta agendo cosìNella giornata di ieri l'esercito israeliano ha distrutto una serie di ponti sul fiume Litani, nel sud del Libano, tra cui quello di "Al-Qassam".
Contenuti utili per approfondire Libano Idf distrugge altro ponte sul...
Discussioni sull' argomento Israele avvia le operazioni di terra in Libano; Attacchi incrociati tra Israele e Iran, detriti di missili cadono vicino all’ufficio di Netanyahu a Gerusalemme; Libano Israele bombarda ponte di Qasmiyeh tra Sidone e Tiro; Libano Israele fa saltare in aria un ponte sul fiume Litani.
La Stampa. . Un attacco aereo israeliano ha distrutto il ponte Qasmiyeh, snodo strategico tra sud e nord del Libano, sul fiume Litani. Secondo il governo israeliano, l’obiettivo è bloccare il passaggio di combattenti e armi di Hezbollah. L’operazione rientra nell’ facebook
La petroliera russa alla deriva al largo del Libano: rischio ambientale x.com