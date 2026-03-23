Un raid aereo israeliano ha distrutto un altro ponte sul fiume Litani, nel sud del Libano. L’attacco, nel villaggio meridionale di Qaaqaaiyet al-Jisr, ha interrotto un collegamento fondamentale tra la città meridionale di Nabatiyeh e la regione della valle di al-Hujair, più a sud. Domenica, l’Idf ha colpito il ponte di Qasmiyeh, vicino alla città portuale meridionale di Tiro. Il presidente libanese Joseph Aoun ha definito i nuovi attacchi israeliani contro i ponti nel sud del Paese “un preludio a un’invasione di terra“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano: Idf distrugge altro ponte sul fiume Litani, nel sud del Paese

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