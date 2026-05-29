Al tribunale di Prato tutte le udienze sono state rinviate a causa dell'assenza di cancellieri. I cancellieri erano a Roma per un concorso volto a stabilizzarli e a ridurre il loro precariato. La mancanza di personale ha causato il rinvio delle procedure giudiziarie previste. La situazione riguarda il funzionamento degli uffici giudiziari e la gestione delle udienze programmate.

Giovedì al tribunale di Prato sono state rinviate tutte le 55 udienze che erano in programma. La ragione è che buona parte dei cancellieri e degli assistenti giudiziari, professionisti che supportano i magistrati nelle loro attività e quindi sono essenziali anche nei processi, era a Roma a fare un concorso per avere un contratto a tempo indeterminato, dal momento che sono tutti precari. Non c’erano però abbastanza sostituti e quindi le udienze non hanno potuto essere celebrate. Anche il giorno prima 28 udienze erano saltate sempre per la carenza di personale in servizio. La Nazione scrive che la presidente del tribunale di Prato, Patrizia Pompei, ha avvisato la procura e l’ordine degli avvocati della situazione mercoledì in tarda mattinata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Al tribunale di Prato sono slittate tutte le udienze perché non c’erano cancellieri

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