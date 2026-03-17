Le udienze al Tribunale per i minorenni dell’Aquila sono state rinviate a causa dell’ispezione disposta dal ministro della Giustizia, su richiesta del ministro dell’Interno, e condotta da tre ispettori inviati a seguito di un’iniziativa annunciata dalla premier. La verifica riguarda il caso di una famiglia nel bosco e ha portato alla sospensione temporanea delle udienze programmate.

Tutte le udienze previste al Tribunale per i minorenni dell’Aquila sono state rinviate. Ecco le conseguenze dell’ispezione – preannunciata dalla premier Giorgia Meloni – e disposta il giorno dopo dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul caso della famiglia del bosco. Alle 9.30 tre ispettori, due uomini e una donna, si sono presentati per esaminare gli atti relativi al caso. Rappresentanti di numerose testate giornalistiche li attendono nei pressi dell’uscita laterale del tribunale. La vicenda dei tre bimbi, che vivevano in una casupola senza servizi igienici, acqua ed energia, collocati in una casa famiglia, è da alcuni mesi al centro dell’attenzione mediatica e – a fini referendari – del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, a causa dei tre ispettori di Nordio rinviate le udienze al Tribunale per i minorenni dell’Aquila

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