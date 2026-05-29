Al Roland Garros, il giorno in cui Jannik Sinner è stato eliminato, si è visto un sorriso forzato e applausi nello stadio, segno che il pubblico mantiene il rispetto per il campione. Nel frattempo, il gruppo Warner Bros. Discovery ha annunciato di essere responsabile della copertura dell’edizione del 2026, che sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma HBO Max.

Il fatto di affrontare anch'io come Sinner un caldo torrido che gli addetti del gruppo Warner Bros. Discovery, responsabili della massiccia copertura dell'evento, ci aiutano a sostenere con spray targato Evian da spruzzare in faccia, una piccola confezione di crema solare protezione cinquanta, un ventaglio bianco e una busta di patatine piccanti che, forse, non sono una grande idea quando sudi da fermo già di tuo, non aiuta. Sinner, il numero uno al mondo, colui che ha fatto scoprire agli italiani che non si vive di solo calcio, è a pochi metri da me che lotta per restare in gara anche se ormai le gambe sembrano dei blocchi di cemento e rinuncia in partenza a prendere le palle corte mentre i colleghi stranieri, gli stessi che la sera prima mi dicevano che Sinner è una leggenda, mi guardano con aria preoccupata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Al Roland Garros il giorno della sconfitta di Jannik Sinner. Eravamo lì e, tra quel sorriso stirato e l'applauso dello stadio, il campione c'è ancora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MEDVEDEV INFURIATO DOPO LA SCONFITTA A ROMA: Sinner favorito dall'arbitro, andrebbe multato

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner realista: “A Madrid giorno per giorno, conta il Roland Garros. Alcaraz non mi ha detto nulla…”Jannik Sinner si è allenato oggi in vista del suo prossimo impegno e si prepara per l'esordio in una competizione importante.

Definito il giorno del debutto di Jannik Sinner al Roland Garros. Si allunga lo spazio post-RomaIl torneo del Grande Slam a Parigi si avvicina e il primo match di Jannik Sinner è previsto per martedì 26 maggio.

Temi più discussi: Italiani oggi al Roland Garros 2026: le partite del 28 maggio · Tennis ATP e WTA; La grande occasione per gli altri tennisti al Roland Garros; L’Italia parte bene al Roland Garros: Berrettini vince in rimonta, avanza anche Paolini; Perché Sinner e i big restano (quasi) in silenzio al Roland Garros: interviste interrotte dopo 15 minuti, bocche chiuse con i canali ufficiali del torneo.

Sinner ko al Roland Garros, come cambia il ranking: quasi invariato il vantaggio su Alcaraz x.com

È il quinto anno consecutivo che Sinner ha perso un vantaggio di almeno un set a Roland Garros e il quarto anno consecutivo che ha perso dopo essere stato in vantaggio 2-0 o 2-1 reddit

Roland Garros, Darderi è fuori. Berrettini, Arnaldi e Cobolli approdano al terzo turnoRoland Garros, oggi (giovedì 28 maggio) scenderanno in campo 5 italiani per il secondo turno dello Slam parigino. Il primo sarà Flavio Cobolli, a seguire Jannik Sinner e in ... leggo.it

Berrettini show al Roland Garros: Rinderknech ko in tre set. Arnaldi batte Tsitsipas, Darderi outL'italo argentino porta la partita al set decisivo ma poi si arrende all'argentino che potrebbe affrontare un aazzurro ... tuttosport.com