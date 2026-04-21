Jannik Sinner realista | A Madrid giorno per giorno conta il Roland Garros Alcaraz non mi ha detto nulla…

Da oasport.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si è allenato oggi in vista del suo prossimo impegno e si prepara per l'esordio in una competizione importante. Ha dichiarato di prendere le cose giorno per giorno a Madrid e di concentrarsi sul Roland Garros, sottolineando che non ha ricevuto indicazioni specifiche da parte di Alcaraz. La sua preparazione prosegue senza particolari intoppi, mentre i tornei si avvicinano.

Jannik Sinner si è allenato nella giornata odierna e si sta avvicinando al proprio esordio nel Masters 1000 di Madrid, previsto per la giornata di venerdì 24 aprile (il suo avversario sarà un qualificato o un lucky loser, per conoscerne l’identità bisognerà aspettare la conclusione del programma di mercoledì 22). Il numero 1 del mondo si presenterà sulla terra rossa della capitale spagnola dopo aver vinto i Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo, con tutte le possibilità di proseguire il proprio filotto. Nella conferenza stampa della vigilia, il fuoriclasse altoatesino si è soffermato sulla propria condizione di forma: “ Mi sento abbastanza bene, ho una programmazione abbastanza impegnata.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner realista: “A Madrid giorno per giorno, conta il Roland Garros. Alcaraz non mi ha detto nulla…”

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