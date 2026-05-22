Definito il giorno del debutto di Jannik Sinner al Roland Garros Si allunga lo spazio post-Roma

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il torneo del Grande Slam a Parigi si avvicina e il primo match di Jannik Sinner è previsto per martedì 26 maggio. La sua partecipazione arriva dopo la conclusione del torneo di Roma, segnando così l’inizio della sua avventura sulla terra battuta francese. La data di esordio è stata confermata da fonti ufficiali, e il giocatore italiano si prepara a scendere in campo nel secondo turno del tabellone principale. La sua presenza al torneo è stata comunicata nelle ultime ore, dopo la conclusione delle partite romane.

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Jannik Sinner dovrebbe esordire al Roland Garros nella giornata di martedì 26 maggio: stando ad un’anticipazione fornite da Paolo Bertolucci tramite social e alla programmazione dettagliata pubblicata dal portale francese Universtennis, il numero 1 del mondo dovrebbe debuttare sulla terra rossa di Parigi nell’ultima giornata riservata al primo turno del secondo Slam della stagione. Ieri era stato svelato che il fuoriclasse altoatesino avrebbe giocato o lunedì 25 o martedì 26 (quando sarà impegnata la parte alta del tabellone di singolare), oggi sono emersi ulteriori dettagli. Chiaramente per la programmazione dettagliata, gli orari e l’ordine di gioco bisognerà aspettare il tardo pomeriggio di lunedì. 🔗 Leggi su Oasport.it

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