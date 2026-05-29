Durante un torneo dedicato a un noto giornalista di Milan, un ex portiere rossonero ha affermato che il club ha bisogno di una strategia chiara. Ha anche commentato la situazione dell’attuale allenatore, esprimendo dispiacere per lui. L’evento si è svolto al Memorial Lippi Abbiati, con la partecipazione di diversi ex giocatori e appassionati, in ricordo della figura che ha segnato la storia del giornalismo sportivo nel club.

Christian Abbiati da una parte, Maurizio Ganz e Christian Brocchi dall’altra. Tutti e tre con delle maglie del Milan addosso. Al Puma House of Football è andato in scena il tredicesimo memorial Claudio Lippi, lo storico giornalista di Milan Channel scomparso nel marzo 2013 in un incidente stradale. Si è giocata una partita tra vecchie glorie di Serie A, musicisti, giornalisti, influencer e altri personaggi del mondo dello spettacolo (Drillionaire). Una sfida “in famiglia” organizzata dal Milan: rossoneri contro bianchi. Al termine degli 80 minuti è finita 5-4 per i bianchi, trascinati da un redivivo Jeda, autore di una tripletta. A 48 anni Abbiati ha dimostrato che l’età è soltanto un numero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Al Memorial Lippi Abbiati protagonista: "Milan, serve una strategia chiara. Allegri? Spiace per lui"

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Abbiati: Terpaksa Diandalkan, Scudetto, Lalu Jadi Andalan!

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