Personale ridotto anche all' Inps regionale la Cisl Fp | Serve una strategia chiara per il futuro

Questa mattina si è svolto a Palermo un incontro promosso dalla Cisl Fp Sicilia, dedicato a temi come formazione, organizzazione del lavoro e prospettive dell’Inps. Alla riunione hanno partecipato numerosi dipendenti dell’istituto, che si sono confrontati sulla situazione attuale. È stato evidenziato che il personale a disposizione, anche a livello regionale, è diminuito significativamente. La Cisl Fp ha evidenziato la necessità di definire una strategia chiara per il futuro.

Molto partecipato l’incontro promosso dalla Cisl Fp Sicilia dedicato al tema della formazione, dell’organizzazione del lavoro e delle prospettive dell’Inps tenutosi per i dipendenti questa mattina a Palermo nella sala Bisulca presso la sede regionale dell’istituto. All’iniziativa erano presenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Il "Moscati" alla prova del futuro, CISL FP Irpinia-Sannio: "Ora servono più personale e organizzazione"Per la CISL FP Irpinia Sannio il momento che sta vivendo l’AORN Moscati di Avellino richiede una valutazione equilibrata: riconoscere gli sforzi... Polizia Locale, Chierchia (Cisl Fp): “Serve una nuova legge all'altezza delle sfide attuali”Roma, 7 marzo 2026 – "Quello di oggi, nel giorno dei quarant'anni dall'approvazione della Legge Quadro della Polizia Locale, non è un traguardo... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Niente riduzione dell’orario di lavoro massimo per infermieri e infermiere; Tribunale di Milano, sezione Gip-Gup a regime ridotto: organici insufficienti. Fp Cgil Milano e Lombardia: Non è un problema interno, ma un problema pubblico; Gli uffici comunali siciliani sono colmi di personale ma l’efficienza rimane ancora un obiettivo lontano; Ospedale Careggi Firenze, presidio-volantinaggio Fp Cgil per chiedere assunzioni. Il personale si è progressivamente ridotto negli anni e non sono state messe in atto soluzioni efficaci - facebook.com facebook . @federiboldi la Regione ha deciso di investire più risorse per aumento personale e prestazioni, ma quest’anno abbiamo ridotto del 30% spesa improduttiva, costi legati a gettonisti (da 115 a 70 milioni) e locazioni passive #opencrpiemonte x.com