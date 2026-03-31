Dal 22 al 24 maggio 2026 si svolge a Casnate con Bernate la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli, un torneo dedicato alla categoria Under 11. La manifestazione coinvolge diverse squadre, tra cui il Milan, che partecipa come una delle principali presenze. La competizione si svolge nel rispetto delle regole stabilite e vede in campo giovani atleti provenienti da varie regioni.

Dal 22 al 24 maggio 2026 l’Eracle Sports Center di Casnate con Bernate ospiterà la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli, torneo internazionale Under 11 ormai noto come il “Piccolo Mondiale per club”. Tra le venti accademie invitate ci sarà anche il Milan, protagonista in un contesto di altissimo livello che unisce sport e solidarietà. Nato nel 2022 per rendere omaggio alla memoria di Franco Chignoli, con il supporto del Milan Club Cernobbio, l’evento è cresciuto rapidamente fino a diventare un appuntamento fisso del panorama giovanile internazionale. Dodici squadre su venti arrivano dall’estero, comprese le argentine Boca Juniors e River Plate, al debutto extra-UE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Memorial Franco Chignoli, quinta edizione: il Milan protagonista al “Piccolo Mondiale” Under 11

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