Il Casio MDV106-1A, chiamato anche “Duro”, è tra gli orologi subacquei più economici con impermeabilità fino a 200 metri. Dispone di corona a vite e lunetta unidirezionale a 120 scatti, rendendolo adatto all’uso in mare e in piscina. È progettato per chi cerca un diver affidabile a basso costo per le vacanze estive.

Il Casio MDV106-1A, noto come ’Duro’ è considerato tra i migliori orologi subacquei economici. Ideale per chi cerca un diver a buon prezzo da usare senza pensieri in mare, piscina e vacanze, vanta impermeabilità fino a 200 metri, corona a vite e lunetta unidirezionale a 120 scatti. Il quadrante nero con effetto sunburst, insieme alle lancette ampie e agli indici applicati, conferisce una leggibilità eccellente. La lancetta dei secondi con punta rossa regala un tocco vivace al contrasto tra nero, bianco e acciaio. A ore 3 il datario a finestrella. Il tutto è alimentato da un affidabile movimento al quarzo giapponese, con batteria SR626 sostituibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Al mare o in piscina. Un ’Duro’ per l’estate

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57 Minutes Simple Japanese Listening - Japan's Four Seasons

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