al mare o in piscina

È arrivato il momento di scegliere il beachwear. Dopo aver selezionato l’abito per la prossima cerimonia e comprato i sandali, si passa a preparare il costume da mare o da piscina. Le vendite di costumi e accessori estivi aumentano in questa stagione, con negozi e online che offrono nuove collezioni. La scelta si concentra su modelli di tendenza e materiali resistenti al cloro e alla salsedine.

È di nuovo quel momento dell’anno. Individuato l’abito per la prossima cerimonia, acquistati i sandali destinati ad accompagnare ogni look, non resta che dedicarsi al cosiddetto beachwear. Concentrandosi, in particolare, sui costumi da donna curvy. Abiti primaverili curvy da cerimonia: 5 outfit da copiare X Nonostante un generale ritorno ad un ideale di bellezza votato alla magrezza più assoluta, il panorama dei swimsuit per taglie forti resta nutrito e variegato. Interi o due pezzi, in tessuti modellanti dall’effetto shaping o animati da tonalità forti e stampe vivaci, i costumi per donna curvy si apprestano a diventare gli irrinunciabili alleati di stile al mare e in piscina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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RITORNO IN PISCINA

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