Al Fico Bistrò arriva I' Market il mercato dedicato all' artigianato grafica illustrazioni e brand indipendenti

Notizia in breve

Il mercato I'Market arriva al Fico Bistrò di Firenze domenica 31 maggio 2026. Si tratta di un evento dedicato all’artigianato, alla grafica, alle illustrazioni e ai brand indipendenti. È un appuntamento ricorrente per chi preferisce lo shopping consapevole e desidera scoprire realtà creative locali.