Al Fico Bistrò arriva I' Market il mercato dedicato all' artigianato grafica illustrazioni e brand indipendenti
Il mercato I'Market arriva al Fico Bistrò di Firenze domenica 31 maggio 2026. Si tratta di un evento dedicato all’artigianato, alla grafica, alle illustrazioni e ai brand indipendenti. È un appuntamento ricorrente per chi preferisce lo shopping consapevole e desidera scoprire realtà creative locali.
Domenica 31 maggio 2026 sbarca al Fico Bistrò di Firenze I’Market, il mercato dedicato all'artigianato, grafica, illustrazioni e brand indipendenti, diventato un appuntamento fisso per chi ama lo shopping consapevole e le realtà creative locali. I’Market è un mercato ricorrente che si svolge in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
After Losing His Memory, the Cold CEO Only Remembers His Contract Wife—and Spoils Her Endlessly!
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Arriva a Firenze ... ... ... FABULANDIA nel Bosco Incantato DOMENICA 24 MAGGIO Fico bistrò Area Pettini - Burresi ORARI • TURNO 1 dalle h. 11:00 alle h. 12:00 • TURNO 2 dalle h. 15:00 alle h. 16:00 • TURNO 3 dalle h. 16:30 alle h. 17:30 facebook
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