Rare Market | al Visarno di Firenze la mostra mercato del miglior artigianato

Sabato 9 e domenica 10 maggio si svolge al Visarno di Firenze Rare Market, una mostra mercato dedicata all’artigianato e al vintage. L’evento si tiene presso l’Ippodromo del Visarno, con orario dalle 11 alle 20, e presenta una vasta selezione di prodotti tra cui gioielli d’autore, borse vintage, creazioni contemporanee, vinili da collezione e articoli di seconda mano di grandi firme. La manifestazione offre anche oggetti del passato e molto altro.

Gioielli d’autore e borse vintage, creazioni contemporanee e vinili da collezione. E poi, second hand di grandi firme, magnifici oggetti del passato e molto altro per Rare Market, sabato 9 e domenica 10 maggio all’Ippodromo del Visarno, dalle ore 11 alle 20. Dopo il tutto esaurito dello scorso.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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