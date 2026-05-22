Al Fico Bistrò arriva la nuova tournée di Fabulandia

Al Fico Bistrò, situato nel grande giardino pubblico delle Cure, si terrà una nuova tournée di Fabulandia, un evento che si svolgerà tra alberi secolari, prati e sentieri. La manifestazione è ispirata alla favola di Alice nel Paese delle Meraviglie e vedrà la presenza di personaggi come il Cappellaio Matto, il Brucaliffo, lo Stregatto, la Regina di Cuori e Alice stessa. L’evento si svolgerà all’interno dello spazio del bistrò, che accoglie i visitatori nel contesto naturale del parco.

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