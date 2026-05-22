Al Fico Bistrò arriva la nuova tournée di Fabulandia
Al Fico Bistrò, situato nel grande giardino pubblico delle Cure, si terrà una nuova tournée di Fabulandia, un evento che si svolgerà tra alberi secolari, prati e sentieri. La manifestazione è ispirata alla favola di Alice nel Paese delle Meraviglie e vedrà la presenza di personaggi come il Cappellaio Matto, il Brucaliffo, lo Stregatto, la Regina di Cuori e Alice stessa. L’evento si svolgerà all’interno dello spazio del bistrò, che accoglie i visitatori nel contesto naturale del parco.
Nel grande giardino pubblico delle Cure tra alberi secolari e prati fioriti, viali e sentieri, il FICO bistrò accoglie l’avventura ispirata al mondo della favola di Alice nel Paese delle Meraviglie: il Cappellaio Matto, il Brucaliffo, lo Stregatto, La Regina di Cuori e, naturalmente, Alice. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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