Al cinema auditorium Zambra la proiezione del film Eva di Emanuela Rossi alla presenza della regista
Venerdì 22 maggio alle 20.45, nel cinema auditorium Zambra di Ortona, si terrà la proiezione del film “Eva”, diretto da Emanuela Rossi. L'evento prevede la presenza della regista, che assisterà alla proiezione insieme al pubblico. La pellicola sarà mostrata in una sala con un pubblico invitato a partecipare. La proiezione rappresenta un'occasione per vedere il film e incontrare la regista in un contesto pubblico.
Venerdì 22 maggio, alle ore 20.45, al cinema auditorium Zambra, di Ortona, c'è la proiezione del film “Eva”, di Emanuela Rossi, alla presenza della regista. Il film è un thriller psicologico che scuote le coscienze e lancia un appello alla società civile, con Carol Duarte, Edoardo Pesce, Tommaso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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