Al Teatro Cinema Gelsomino la proiezione del film A Mamma Non Piace
Lunedì 19 maggio, al Teatro Cinema Gelsomino di Afragola, si terrà una serata dedicata al cinema indipendente e d’autore. La proiezione prevista è del film intitolato “A Mamma Non Piace”. La programmazione prevede l’ingresso per il pubblico interessato a scoprire questa pellicola e le sue caratteristiche narrative. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative dedicate alla promozione del cinema di qualità in questa struttura culturale.
Serata dedicata al cinema indipendente e d’autore al Teatro Cinema Gelsomino di Afragola, che lunedì 19 maggio ospiterà la proiezione del film A Mamma Non Piace. L’evento prenderà il via alle ore 19:00 con un momento di incontro aperto al pubblico dedicato al racconto dell’opera, del percorso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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