Al Teatro Cinema Gelsomino la proiezione del film A Mamma Non Piace

Lunedì 19 maggio, al Teatro Cinema Gelsomino di Afragola, si terrà una serata dedicata al cinema indipendente e d’autore. La proiezione prevista è del film intitolato “A Mamma Non Piace”. La programmazione prevede l’ingresso per il pubblico interessato a scoprire questa pellicola e le sue caratteristiche narrative. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative dedicate alla promozione del cinema di qualità in questa struttura culturale.

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