Tenta di salvare il suo bassotto | uomo morso da un pastore tedesco al Cilento Outlet Village

Da salernotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina al Cilento Outlet Village di Eboli si è verificato un episodio di attacco di un pastore tedesco a un bassotto. Secondo quanto riferito dalla società di gestione, un uomo di 70 anni stava passeggiando con il suo cane quando il pastore tedesco, condotto da un giovane, ha tentato di aggredire il piccolo animale. L'uomo ha cercato di salvare il bassotto dall'aggressione.

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Momenti di tensione, questa mattina, al Cilento Outlet Village di Eboli, dove - secondo la ricostruzione fornita dalla Vopi - un uomo di 70 anni stava passeggiando con il suo bassotto quando un pastore tedesco, condotto da un giovane, ha tentato di azzannare il piccolo cane. Nel tentativo di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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