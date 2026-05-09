Tenta di salvare il suo bassotto | uomo morso da un pastore tedesco al Cilento Outlet Village

Questa mattina al Cilento Outlet Village di Eboli si è verificato un episodio di attacco di un pastore tedesco a un bassotto. Secondo quanto riferito dalla società di gestione, un uomo di 70 anni stava passeggiando con il suo cane quando il pastore tedesco, condotto da un giovane, ha tentato di aggredire il piccolo animale. L'uomo ha cercato di salvare il bassotto dall'aggressione.

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