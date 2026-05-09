Tenta di salvare il suo bassotto | uomo morso da un tedesco al Cilento Outlet Village

Questa mattina al Cilento Outlet Village di Eboli si è verificato un episodio di aggressione tra cani. Un uomo di 70 anni passeggiava con il suo bassotto quando un pastore tedesco, condotto da un giovane, ha tentato di azzannare il piccolo animale. L'uomo ha cercato di salvare il suo cane, mentre il pastore tedesco ha mostrato comportamenti aggressivi. Sul posto sono intervenuti i servizi veterinari e le forze dell'ordine.

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