Tenta di salvare il suo bassotto | uomo morso da un tedesco al Cilento Outlet Village

Da salernotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina al Cilento Outlet Village di Eboli si è verificato un episodio di aggressione tra cani. Un uomo di 70 anni passeggiava con il suo bassotto quando un pastore tedesco, condotto da un giovane, ha tentato di azzannare il piccolo animale. L'uomo ha cercato di salvare il suo cane, mentre il pastore tedesco ha mostrato comportamenti aggressivi. Sul posto sono intervenuti i servizi veterinari e le forze dell'ordine.

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Momenti di tensione, questa mattina, al Cilento Outlet Village di Eboli, dove - secondo una prima ricostruzione - un uomo di 70 anni stava passeggiando con il suo bassotto quando un pastore tedesco, condotto da un giovane, ha tentato di azzannare il piccolo cane. Nel tentativo di proteggere il.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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