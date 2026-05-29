Nel quartiere dei Colli, un progetto artistico coinvolge i giovani come forma di terapia alternativa. Utilizzando argilla, i ragazzi esprimono emozioni e affrontano il disagio senza dialogo diretto con un medico. Durante le sessioni, sono stati notati talenti inaspettati, come capacità di modellare e comunicare attraverso l’arte. L’iniziativa mira a favorire il benessere psicologico senza interventi tradizionali, puntando sulla creatività come strumento di cura.

? Domande chiave Come può un pezzo di argilla sostituire il dialogo con un medico?. Quali talenti inaspettati sono emersi durante le sessioni di terapia?. Chi sostiene concretamente questo percorso creativo tra ospedale e territorio?. Come si trasformeranno queste abilità artistiche nel reinserimento sociale dei ragazzi?.? In Breve L'associazione Art4Children sostiene il progetto con attività educative e artistiche dedicate.. L'attività integra percorsi psicoterapeutici tradizionali già attivi presso l'ospedale Ai Colli.. I ragazzi utilizzano argilla, collage, metallo e musica per l'espressione del sé.. Il metodo mira al reinserimento sociale tramite la valorizzazione dei talenti individuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ai Colli, l’arte libera le emozioni dei ragazzi: è una nuova cura

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L’aiuola che ci fa tanto feroci volgendom’io con li etterni Gemelli, tutta m’apparve da' colli a le foci. Oggi nel 1265 nasceva il sommo poeta #DanteAlighieri. @Caroccieditore. #29maggio. x.com

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