? Cosa sapere Inaugurazione mostra Geografie dell’anima domenica 3 maggio alle 17:30 presso Saletta Suffredini Castelnuovo.. L'evento promuove l'inclusione sociale dei giovani attraverso l'arte fino al 10 maggio.. La Saletta Suffredini di Castelnuovo Garfagnana ospiterà domenica 3 maggio alle ore 17:30 l’inaugurazione di Geografie dell’anima, una mostra che mette al centro il talento artistico dei giovani legati alle associazioni locali. L’iniziativa nasce dalla volontà di La Foresta dei Sogni di collaborare con la Misericordia di Castelnuovo e la Fondazione Coesione Sociale, coinvolgendo nel progetto anche il Comune di Castelnuovo Garfagnana, l’Unione dei Comuni della Garfagnana e l’Unione dei Comuni della Valle del Serchio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelnuovo, l’arte dei giovani apre le porte ai sogni e alle emozioni

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