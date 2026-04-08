Amazon ha annunciato un investimento complessivo di circa 58 miliardi di dollari nel settore dell'intelligenza artificiale, suddiviso tra OpenAI e Anthropic. Matt Garman, responsabile di AWS, ha spiegato che, pur avendo già un rapporto con Anthropic con un investimento di 8 miliardi, l’azienda ha deciso di destinare altri 50 miliardi a OpenAI. La somma totale comprende quindi le partecipazioni nei due enti.

Matt Garman, a capo di AWS, ha giustificato l’investimento di 50 miliardi di dollari in OpenAI nonostante il legame già esistente con Anthropic, attraverso un impegno di 8 miliardi. La strategia è stata discussa durante la conferenza HumanX a San Francisco questa settimana. L’operazione mira a garantire l’accesso ai modelli di OpenAI per i clienti di Amazon e a consolidare una partnership tecnologica. Tale mossa era considerata vitale poiché entrambi i modelli erano già disponibili sull’infrastruttura di Microsoft, principale concorrente di AWS. Il pragmatismo della competizione collaborativa. Garman ha spiegato che AWS gestisce conflitti di interesse di questo tipo da tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI: Amazon scommette 58 miliardi tra OpenAI e Anthropic

AI tra salute e difesa, le scelte di OpenAI e Anthropic e il ‘dilemma dati’Mentre l’intelligenza artificiale (AI) sta entrando sempre più in settori come salute e farmaceutica, la guerra in Iran ha moltiplicato gli...

IA, Anthropic e il Pentagono ai ferri corti. Amodei: “Le minacce non cambiano la nostra posizione”. OpenAI mediatore tra le partiÈ uno scontro che mette a nudo tutte le contraddizioni dell’intelligenza artificiale applicata alla difesa quello che si consuma in queste ore tra...

EP14: The battle on AI front has got very serious | Google | OpenAI | Anthropic | META