Nel settore dell’intelligenza artificiale, i ricavi complessivi hanno raggiunto circa 80 miliardi di dollari, con OpenAI e Anthropic che controllano l’89% del mercato. Alcune startup che sviluppano applicazioni trovano difficile mantenere i margini di profitto, mentre Anthropic, nonostante gli accordi con grandi aziende come Google, si posiziona come una delle principali concorrenti di OpenAI. Questi dati evidenziano una forte concentrazione di potere economico in poche realtà e sfide significative per le nuove imprese nel mantenere la redditività.

? Domande chiave Come può Anthropic superare OpenAI nonostante i contratti con Google?. Perché le startup di applicazioni faticano a trattenere i margini?. Quanto incidono i 30 miliardi di costi di addestramento sui profitti?. Chi riuscirà a sopravvivere senza possedere un modello linguistico proprietario?.? In Breve Ricavi di Anthropic condivisi con Amazon e Google per modelli di programmazione.. OpenAI deve versare il 20% dei proventi a Microsoft fino al 2030.. Costi di addestramento annuali superano i 30 miliardi di dollari per i leader.. Perplexity, ElevenLabs e Cognition superano i 500 milioni di dollari di fatturato.. Le entrate generate dalle 34 startup specializzate in intelligenza artificiale hanno raggiunto gli 80 miliardi di dollari, con un balzo del 112% registrato negli ultimi sei mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI: ricavi a 80 miliardi, ma OpenAI e Anthropic dominano l’89%

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Why Google Will Win The AI Race

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