Agricoltura bonus carburanti triplica | 90 milioni per le aziende

Il governo ha aumentato il bonus carburanti per le aziende agricole, portandolo a 90 milioni di euro, più del triplo rispetto al precedente. Le aziende possono recuperare i costi attraverso il modello F24. Per ottenere il bonus senza rischiare la revoca, è necessario presentare documenti che attestino l’acquisto di carburante destinato all’attività agricola. Le procedure di richiesta e le certificazioni richieste sono specificate nelle linee guida ufficiali.

? Punti chiave Come si recuperano i costi tramite il modello F24?. Quali documenti servono per non rischiare la revoca del bonus?. Quando entreranno in vigore le modalità operative per i fertilizzanti?. Perché l'anticipo della spesa potrebbe pesare sulla liquidità aziendale?.? In Breve Bonus carburanti esteso ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026.. Contributo straordinario per fertilizzanti pari a 40 milioni di euro.. Credito d'imposta fertilizzanti fino al 30% delle spese documentate.. Ministeri hanno 60 giorni dal 23 maggio 2026 per decreti attuativi..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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