Carburanti alle stelle Dal mare all’agricoltura aziende in difficoltà | Siamo pronti a fermarci

Da ilrestodelcarlino.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aumento dei prezzi dei carburanti sta portando a una sospensione delle attività di pescherecci e aziende agricole, con molte imprese che manifestano la volontà di fermarsi. La situazione interessa settori come la pesca e l’agricoltura, entrambi colpiti dall’escalation dei costi energetici. Le imprese coinvolte segnalano difficoltà crescenti e si preparano a interrompere temporaneamente le proprie operazioni.

Si fermano i pescherecci, e a rischio è anche l’agricoltura. L’escalation dei prezzi dei carburanti sta mettendo in difficoltà le aziende, che si tratti di mare o di campi da coltivare. Ieri l’assemblea della Marineria di Rimini ha deciso all’unanimità "vista anche la proiezione in aumento del prezzo del gasolio per la prossima settimana (passando da 1,10 euro a 1,20), di continuare anche per la prossima settimana a lavorare non più di due giorni a scelta". I pescherecci prenderanno il mare solo due volte la prossima settimana e in futuro si potrebbe arrivare al blocco completo, come avevano già annunciato dalla Cooperativa lavoratori del mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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