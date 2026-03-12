L' agricoltura pugliese soffre i rincari di carburanti e fertilizzanti | La crisi rischia di scaricarsi sulle aziende

L'agricoltura in Puglia sta affrontando aumenti significativi nei costi di carburanti e fertilizzanti, che mettono a rischio le aziende del settore. L'assessore regionale all'Agricoltura ha richiesto un confronto con il Governo nazionale per discutere delle conseguenze economiche causate dalla crisi internazionale legata al conflitto in Iran. La situazione si inserisce in un quadro di difficoltà crescenti per gli agricoltori locali.

L'assessore Paolicelli ha chiesto l'attivazione di un confronto con il Governo nazionale per affrontare le conseguenze economiche del drammatico contesto internazionale legato al conflitto in Iran L'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, ha chiesto l'attivazione di un confronto con il Governo nazionale per affrontare le conseguenze economiche della crisi internazionale legata al conflitto in Iran. La presa di posizione è stata formalizzata oggi, durante la seduta della Commissione Politiche Agricole (Cpa), di cui Paolicelli è vice coordinatore. La situazione geopolitica in Medio Oriente sta determinando un forte aumento dei costi energetici e delle materie prime agricole, con ripercussioni dirette sulle imprese del comparto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

