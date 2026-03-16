Due persone, un giornalista e una professoressa, sono state arrestate in relazione a messaggi shock condivisi pubblicamente. Tra le comunicazioni, un messaggio recita:

Roma, 16 marzo 2026 – “Oggi mi è venuto un flash troppo perverso pensando a te che fai la baby sitter ai tuoi Avengers”. È una delle frasi estratte dalle chat del giornalista 48enne, arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma per pedopornografia, e riportate oggi dal Corriere della Sera. Destinataria del messaggio la compagna dell’uomo, professoressa di liceo 52enne di Treviso, pure lei finita in carcere nell’ambito dell’inchiesta dei pm capitolini per violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. Gli “avengers”, secondo quanto emerge, erano i nipotini della donna, di 5 e 8 anni, figli del fratello residente a Treviso e occasionalmente affidati a lei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Condividere con te sta roba mi fa impazzire”: i messaggi choc del giornalista e della prof arrestati e l’ombra delle chat straniere

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