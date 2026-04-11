Violenza sessuale dopo la festa per la promozione i messaggi dei calciatori del Bra nella chat della vergogna

Dopo una festa in occasione di una promozione, sono emersi messaggi considerati inappropriati inviati dai calciatori del Bra nella chat di gruppo. L’associazione calcio Bra, coinvolta nello scandalo, ha ribadito pubblicamente l’impegno a promuovere il rispetto, anche se le conversazioni condivise sono state giudicate offensive. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti di alcuni atleti e sulle conseguenze che possono derivare da tali episodi.

Il valore del rispetto, che l’associazione calcio Bra travolta dallo scandalo ribadisce di voler promuovere, loro sembrano non conoscerlo. O almeno: nella loro chat non l’hanno osservato, mentre alcuni scrivevano e tanti leggevano della notte del 30 maggio 2025 per cui ora, in tre, saranno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it "Stupro di gruppo durante la festa per la promozione in C”. Tre ex calciatori del Bra a processo. La procura: i video inviati alla chat di squadraTorino, 10 aprile 2026 – Violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa universitaria di 20 anni. Stupro di gruppo dopo la festa promozione del Bra, tre calciatori a processoIl 30 maggio dell'anno scorso la festa per la storica promozione in serie del Bra, ora si apre il processo per uno stupro di gruppo con imputati tre... Temi più discussi: La violenza sessuale di gruppo dopo la sentenza n. 202 del 2025 della Corte costituzionale: il riconoscimento dei casi di minore gravità può incrinare il sistema delle preclusioni penitenziarie?; Stuprata dopo una festa per la Serie C. Calciatori e processo, due sono romani; Stuprata dopo la festa per la Serie C: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio; Tre ex calciatori del Bra indagati per violenza sessuale dopo la festa per la promozione in Serie C. Violenza dopo la festa per la Serie C: a processo tre ex giocatoriTre ex calciatori dell’Bra sono finiti a processo con l’accusa di violenza sessuale di gruppo dopo i fatti avvenuti la sera del 30 maggio 2025 durante i ... thesocialpost.it 'Stuprata dopo la festa per la Serie C', imputati tre ex giocatori del BraIn fase di indagine, la giovane è finita in ospedale più volte per aver tentato il suicidio. Al momento è in cura, dopo aver interrotto per qualche mese gli studi. Le difese degli ex calciatori ... ansa.it Tre ex giocatori del Bra sono accusati di violenza sessuale di gruppo, uno anche di revenge porn, ai danni di una ragazza - facebook.com facebook I tre imputati, accusati di violenza sessuale di gruppo - e uno anche di revenge porn -, hanno chiesto il rito abbreviato. E respingono ogni accusa x.com