Un bambino di 11 anni ha aggredito un compagno in classe armato di un coltello, e l'episodio è stato trasmesso in diretta su Telegram. Le autorità stanno indagando su come il minore abbia potuto organizzare l’attacco e quale fosse la sua motivazione. Durante l’aggressione, il ragazzo indossava un casco integrale, ma non sono ancora state rese note le ragioni di questa scelta. Sono in corso verifiche sulle modalità con cui il bambino abbia ottenuto il coltello e sul suo stato psico-fisico.

? Domande chiave Come ha fatto un bambino di 11 anni a pianificare tutto?. Perché il ragazzino ha indossato un casco integrale durante l'attacco?. Cosa hanno scoperto gli inquirenti analizzando i video su Telegram?. Quali problemi familiari hanno alimentato la rabbia verso il professore?.? In Breve Movente legato a un brutto voto ricevuto durante un'interrogazione di tecnologia.. Minore con problematiche familiari pianifica l'attacco indossando un casco integrale.. Procura per i Minorenni di Palermo e Carabinieri di Alcamo coordinano indagini.. Inquirenti analizzano i filmati registrati dallo smartphone dell'undicenne per la diretta.. Un undicenne di San Vito Lo Capo ha tentato di aggredire con due coltelli il proprio professore di tecnologia durante le lezioni, trasmettendo l’attacco in diretta video su un gruppo Telegram. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione in classe: 11enne col coltello in diretta su Telegram

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Schiaffeggia un bambino nel video. Indagano i Carabinieri

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Entra in classe con due coltelli e riprende tutto in diretta Telegram: 11enne tenta di aggredire il professore a San Vito Lo CapoUn ragazzo di 11 anni è entrato in classe con due coltelli e ha indossato un casco integrale.

Si parla di: Violenza tra ragazzini di 11 anni, puntato un coltello alla gola fuori dalle scuole medie; 11enne tenta di accoltellare prof e riprende l'aggressione col cellulare.