Aggressione ai docenti dell' Itis spunta un secondo video

Un secondo video dell’aggressione ai docenti dell’Itis di Parma è stato consegnato alle autorità. La vicenda riguarda due insegnanti aggrediti da studenti minorenni, poi sospesi dalla scuola per un mese. La prima registrazione era già nota, ma il nuovo video non è stato ancora diffuso pubblicamente. La polizia prosegue le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e verificare eventuali altri coinvolgimenti.

Aggressione ai docenti dell'Itis di Parma. Ci sarebbe un secondo video, non reso pubblico, relativo alla vicenda - che ha assunto carattere nazionale - relativa all'aggressione subita da due docenti dell'Itis di Parma da parte di alcuni studenti minorenni - poi sospesi dalla scuola per un mese. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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