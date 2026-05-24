Un video diffuso online mostra un'aggressione a docenti di un istituto tecnico. Dopo la pubblicazione, un professore ha invitato a ridimensionare l’accaduto. Il ministro dell’istruzione ha annunciato interventi in seguito alla diffusione delle immagini. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili. La direzione scolastica ha condannato l’episodio e ha avviato accertamenti interni. La vicenda ha suscitato reazioni tra studenti e genitori.

? Domande chiave Perché un professore ha chiesto di minimizzare l'accaduto dopo il video? Come interverrà il Ministro Valditara dopo la gravità delle immagini? Quali misure concrete adotterà la scuola per proteggere i docenti? Perché la consigliera Brandini ha richiesto l'ammonimento del Questore??? In Breve Sindaco Guerra contatta il dirigente scolastico Giorgio Piva per sostegno all'istituto. Ministro Valditara segue la vicenda per le responsabilità nazionali del caso. Consiglie . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, video virale mostra l’aggressione ai docenti dell’ITIS

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Parma, il video dell'aggressione a due professori fuori dall'Itis Leonardo Da Vinci

Notizie e thread social correlati

“Aggressione ai docenti dell'ITIS Leonardo da Vinci: fatti gravi che impongono risposte chiare"Un video diffuso online mostra un episodio avvenuto giovedì pomeriggio al Parco della Musica, vicino all'istituto tecnico.

Tensioni al corteo del 25 aprile, il video dell'aggressione ai RadicaliDurante il corteo del 25 aprile, alcuni partecipanti hanno iniziato a cantare lo slogan “fuori i fascisti” poco dopo la partenza da Porta San Paolo.

Temi più discussi: Paura a Parma: momenti di tensione tra prof e un gruppo di ragazzi, e il video diventa virale - Video; Parma, il video dell'aggressione a due professori fuori dall'Itis Leonardo Da Vinci; Gianna Nannini sorprende Mattarella: il video virale del bacio al Presidente della Repubblica; Due professori picchiati da un gruppo di studenti vicino a scuola: pugni, calci e bastonate.

Ecco il video dell'aggressione ai due docenti dell'ITIS Leonardo da Vinci di Parma, avvenuta giovedì 21 maggio nel parco Ex Eridania appena fuori dall'istituto e diventato virale sui social. Il filmato mostra un gruppo di giovani che accerchia un primo profess x.com

Parma, il video dell'aggressione a due professori fuori dall'Itis Leonardo Da VinciEcco il video dell’aggressione ai due docenti dell'ITIS Leonardo da Vinci di Parma, giovedì scorso, nel parco Ex Eridania appena fuori dall'istituto e diventatao virale sui social. Il filmato most ... bologna.repubblica.it

Paura a Parma: momenti di tensione tra prof e un gruppo di ragazzi, e il video diventa virale - VideoUn video circolato in rete e nelle chat mostra momenti di tensione e una colluttazione tra alcuni ragazzi e un docente di un istituto scolastico di Parma. I contorni della vicenda, che sarebbe avvenut ... gazzettadiparma.it