Aggressione ai docenti dell' ITIS Leonardo da Vinci | fatti gravi che impongono risposte chiare

Un video diffuso online mostra un episodio avvenuto giovedì pomeriggio al Parco della Musica, vicino all'istituto tecnico. In essa si vede un gruppo di persone aggredire alcuni docenti, con schiaffi e spinte. Le immagini sono state riprese da testimoni e condivise sui social network, attirando l’attenzione di molti utenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i coinvolti.

“Il video è virale. I fatti, avvenuti giovedì pomeriggio al Parco della Musica, nelle immediate vicinanze dell'ITIS Leonardo da Vinci, sono sotto gli occhi di tutti. Quanto accaduto è grave. Il fatto che uno dei docenti abbia scritto alla Gazzetta cercando di ridimensionare l'accaduto non cambia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Un gruppo di studenti aggredisce due docenti dell'Itis Leonardo Da Vinci a Parma

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