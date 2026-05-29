Un uomo di 54 anni, cittadino polacco, è stato arrestato a Verona dopo aver aggredito un condomino e i poliziotti intervenuti. L’incidente è avvenuto durante una lite condominiale, che si è trasformata in violenza. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’uomo, che ha opposto resistenza agli agenti. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

Un arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri in Piazza Bacanal, a Verona. Un cinquantaquattrenne originario dalla Polonia è stato fermato dopo una lite scoppiata all’interno di un complesso residenziale, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Questura. L’intervento a Verona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Verona intorno alle 20:20 di ieri. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo che una donna aveva richiesto aiuto, segnalando una violenta lite tra il proprio compagno e un cittadino straniero ospite di una struttura ricettiva situata nella stessa area condominiale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aggredisce un condomino e i poliziotti intervenuti a Verona, arrestato: la ricostruzione della vicenda

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