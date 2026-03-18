Monte Compatri Prima aggredisce personale della sicurezza e poi si scaglia anche contro i Carabinieri intervenuti 32enne maliano arrestato

A Monte Compatri, un uomo di 32 anni del Mali è stato arrestato dopo aver aggredito il personale di sicurezza e successivamente i Carabinieri intervenuti. L’episodio è avvenuto in un’area pubblica della città, dove il 32enne ha manifestato comportamenti violenti. La sua posizione è stata formalizzata con la convalida dell’arresto. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo.

Per l’uomo, il Tribunale di Velletri ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Colonna era scattato su disposizione della Centrale Operativa a seguito di una segnalazione di aggressione presso la fermata della Metro C “Pantano”. La dinamica dei fatti è stata interamente confermata dalle immagini del sistema di videosorveglianza presente nell’area, acquisite dai Carabinieri. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Monte Compatri. Prima aggredisce personale della sicurezza e poi si scaglia anche contro i Carabinieri intervenuti. 32enne maliano arrestato Articoli correlati Monte Compatri. Prima aggredisce personale della sicurezza e poi e poi si scaglia anche contro i Carabinieri intervenuti. 32enne maliano arrestatoPer l’uomo, il Tribunale di Velletri ha disposto la custodia cautelare in carcere. Firenze: aggredisce anziano in piazza Tasso e si scaglia contro i carabinieri. Arrestato 48enneFIRENZE – I carabinieri hanno arrestato a Firenze un uomo di 48 anni, di nazionalità congolese, accusato di aver aggredito un anziano in piazza Tasso. Approfondimenti e contenuti su Monte Compatri Temi più discussi: Monte Compatri, violenta aggressione al capolinea metro C: arrestato africano 34enne; Spedizione punitiva armati di machete: la furia del padre (54 anni) e figlio (17) per un debito. La violenza fuori Roma; Monte Compatri, aggredisce capostazione e Carabinieri al capolinea di Pantano-Borghese: arrestato 34enne. Monte Compatri, aggredisce capostazione e Carabinieri al capolinea di Pantano-Borghese: arrestato 34enneCRONACA – Aggressione ieri nelle prime ore della sera al capolinea della metro C di Pantano Borghese, dove un uomo ha colpito il capostazione e successivamente anche un carabiniere ... lanotiziaoggi.it Monte Compatri, rapina con machete per un debito di droga del figlio: due arresti a Marino, uno è minorenneRapina con machete a Monte Compatri per un presunto debito di droga: arrestati un maggiorenne e un minorenne dai Carabinieri ... castellinotizie.it Notizie in Controluce | Monte Compatri - facebook.com facebook