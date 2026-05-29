Dopo quattordici anni di processo, tutti gli imputati sono stati assolti dall'Agenzia delle Entrate. Il procedimento, iniziato con numerose udienze e vari cambi di collegio, si è concluso con questa decisione dopo circa cinquanta udienze. Il procedimento legale ha coinvolto diverse persone e si è protratto per oltre un decennio. La sentenza di primo grado ha messo fine a questa lunga vicenda giudiziaria.

Ci sono volute una cinquantina di udienze, condotte - tra infiniti cambi di collegio - nel corso di un processo lungo quattordici anni per arrivare a una sentenza di primo grado. Una sentenza di assoluzione piena, perché il fatto non sussiste, per tutti gli imputati. Ribaltate le accuse, non sono emersi riscontri in merito alle ipotesi iniziali, a proposito di presunti tentativi di condizionamento di procedure finalizzate alla definizione di cartelle esattoriali. Terza sezione penale del Tribunale di Napoli, partiamo dalla figura apicale, dal dirigente raggiunto da una serie di accuse che hanno perso efficacia nel corso degli anni: parliamo dell’ex direttore dell’agenzia dell’entrate Enrico Sangermano, che all’inizio di questa storia era addirittura finito ai domiciliari con l’accusa - tra l’altro - di concussione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Agenzia delle Entrate, assolti tutti gli imputati: «Un calvario di 14 anni»

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