Nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, Afonso Eulalio si è posizionato tra i primi 20. Lo scalatore ha dichiarato di non aver avuto problemi di salute durante la gara, anche se ha riconosciuto che altri corridori sono stati più veloci. La sua prestazione si inserisce in un contesto di competizione serrata, con diversi atleti che hanno mostrato maggiore velocità nelle fasi finali. La tappa si è conclusa con un intenso confronto tra i partecipanti.

Piazzamento in top 20 per Afonso Eulalio nella diciannovesima frazione del Giro d’Italia 2026. L’ex leader della classifica generale è arrivato infatti al sedicesimo posto all’arrivo della tappa di 151 km partita da Feltre e conclusasi ad Alleghe (Piani di Pezzè) rimanendo saldamente nelle prime cinque caselle della classifica generale. Una volta approdato in zona mista, il lusitano del team Bahrain-Victorious – che ha come obiettivo quello di arrivare a Roma in Maglia Bianca – ha commentato quanto fatto: “ Non stavo male, semplicemente gli altri sono andati più forti di me – ha detto Eulalio – Io ho cercato di restare davanti. Vedevo che nel mio gruppo c’era sempre meno gente, ma alla fine c’era poco da fare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Afonso Eulalio: “Non stavo male, ma gli altri sono andati più forte”

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