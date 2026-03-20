Meloni vuole una magistratura più forte ma solo con gli altri

Giorgia Meloni ha ribadito ieri la sua posizione sulla separazione delle carriere, sostenendo che questa riforma è necessaria perché attualmente il 95 per cento delle richieste dei pubblici ministeri vengono accolte dai giudici, soprattutto riguardo alle misure cautelari. La premier ha affermato che una magistratura più forte dovrebbe essere sostenuta, ma solo con altri.

Anche ieri Giorgia Meloni è tornata a utilizzare l’argomento secondo cui la separazione delle carriere sarebbe necessaria perché oggi il 95 per cento delle richieste dei pm vengono accolte dai giudici, con particolare riferento alle misure cautelari. Allo stesso tempo, quando i giudici hanno scarcerato attivisti dei centri sociali fermati per gli scontri di Torino, respingendo le richieste dei pm, Meloni è andata in tv a dire che era una vergogna (alla faccia del garantismo) e tutti i partiti della maggioranza ci hanno fatto i manifesti, invitando a votare Sì proprio per impedire che si ripetano simili aberrazioni. P uò sembrare una... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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