Afonso Eulalio | Esperienza in rosa incredibile domani daremo tutto

Nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, si è conclusa con la vittoria di Alberto Bettiol, che ha partecipato alla fuga di giornata. Bettiol ha resistito in salita e, nella fase finale, ha scattato davanti a Leknessund prima di affrontare la discesa. Afonso Eulalio ha commentato l’esperienza in rosa, definendola incredibile e annunciando che domani daranno il massimo. La tappa si è conclusa con il traguardo in volata, confermando la sfida tra i principali favoriti.

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