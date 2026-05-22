Afonso Eulalio | Esperienza in rosa incredibile domani daremo tutto
Nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, si è conclusa con la vittoria di Alberto Bettiol, che ha partecipato alla fuga di giornata. Bettiol ha resistito in salita e, nella fase finale, ha scattato davanti a Leknessund prima di affrontare la discesa. Afonso Eulalio ha commentato l’esperienza in rosa, definendola incredibile e annunciando che domani daranno il massimo. La tappa si è conclusa con il traguardo in volata, confermando la sfida tra i principali favoriti.
Si conclude con la vittoria di Alberto Bettiol la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Il toscano partecipa alla grande fuga di giornata, resiste in salita e successivamente scatta davanti a Leknessund prima della discesa. Il portacolori del XDS Astana Team continua a spingere negli ultimi chilometri fino al traguardo di Verbania, conquistando la seconda vittoria della sua carriera nella Corsa Rosa. Nessuna sorpresa nel gruppo principale, arrivato con un ritardo superiore ai 13?. I big hanno deciso, come da previsione, di riposare in vista della grande tappa di domani con arrivo sul Pila. Continua quindi ad indossare la maglia rosa il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious). 🔗 Leggi su Oasport.it
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Radio1 Rai. . #GirodItalia La maglia rosa resta salda sulle spalle di Afonso #Eulalio. Grazie agli abbuoni guadagna 6 secondi e allunga in classifica generale. Lui: Felice dei tanti tifosi italiani conquistati. @Shalafi81 facebook
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