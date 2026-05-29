Durante la diciottesima tappa del Giro d’Italia, Afonso Eulalio è stato ammonito dalla giuria. La sanzione è arrivata a causa di comportamenti ritenuti non conformi alle regole durante la corsa. Il ciclista, che indossava la maglia rosa da dieci giorni, ha avuto una giornata complicata, culminata con questa penalizzazione. Dopo la caduta che si è verificata durante la tappa, le condizioni dell’atleta sono state monitorate, ma non sono state rese note ulteriori dettagli.

Non è stata una giornata da incorniciare per Afonso Eulalio. Il portoghese, per dieci giorni consecutivamente in maglia rosa, ha vissuto una diciottesima tappa turbolenta, conclusa addirittura con una sanzione da parte della giuria. Nella zona dedicata ai rifornimenti, infatti, il lusitano ha urtato un massaggiatore finendo sull’asfalto e rialzandosi dolorante. In un tratto non totalmente pianeggiante, il portacolori della Bahrain Victorious ha pian piano cercato di recuperare il tempo perso sul gruppo principale. Nella rincorsa però, la maglia bianca sembra aver tenuto in bici una posizione illegale che rappresenta un pericolo per il corridore e per gli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Afonso Eulalio ammonito al Giro d’Italia. I motivi della sanzione e le condizioni dopo la caduta

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Si parla di: Afonso Eulálio, che giornata: cade, rientra, attacca, va in ospedale e viene ammonito.

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