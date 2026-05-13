Afonso Eulalio può davvero impensierire i favoriti? Chi è la nuova maglia rosa del Giro d’Italia
Nel Giro d’Italia 2026, la maglia rosa sta passando da una nazione all’altra, con l’Uruguay che ha avuto il suo momento e ora tocca al Portogallo. Tra i protagonisti, Afonso Eulalio si fa notare come possibile outsider, mentre i favoriti continuano a mantenere i propri ruoli. La corsa si sta delineando con sorprese e sfide tra i corridori, in un’edizione caratterizzata da un percorso ricco di novità e di passaggi internazionali.
In un Giro d’Italia 2026 molto esotico dopo l’Uruguay tocca anche al Portogallo andare a vestire la Maglia Rosa. Al termine di una giornata durissima nella quinta tappa da Praia a Mare a Potenza, condizionata dal freddo e dalla pioggia battente che non ha risparmiato i corridori, a vestire il simbolo del primato è Afonso Eulálio. Classe 2001 della Bahrain – Victorious, è uno scalatore che si difende bene anche in volata: non è un nome sconosciuto, nonostante sia solamente il suo secondo anno nel World Tour. Nel 2025 Eulálio ha centrato diversi piazzamenti di qualità: su tutti da rimarcare il nono posto al Mondiale in Ruanda, in una corsa davvero durissima.🔗 Leggi su Oasport.it
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