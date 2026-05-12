Al Giro d’Italia 2026, il ciclista Christian Scaroni è stato ammonito due volte e, secondo le regole, con la seconda sanzione è stato squalificato. Dopo un giorno di pausa e il trasferimento dalla Bulgaria all’Italia, la corsa riprende oggi con la quarta tappa di 138 chilometri che si svolge in Calabria, da Catanzaro a Cosenza.

Dopo un giorno di riposo ed il trasferimento della carovana dalla Bulgaria al Bel Paese, riparte quest’oggi il Giro d’Italia 2026 con la quarta tappa da 138 chilometri in programma sulle strade calabresi da Catanzaro a Cosenza. Chi dovrà fare molta attenzione da qui in avanti è sicuramente Christian Scaroni, che rischia addirittura la squalifica dalla Corsa Rosa. Il corridore azzurro dell’Astana XDS Team ha ricevuto infatti un cartellino giallo in occasione della seconda frazione con traguardo a Veliko Tarnovo, vinta dal suo compagno di squadra uruguaiano Guillermo Thomas Silva (che aveva conquistato così anche la maglia rosa). Scaroni è stato sanzionato per aver festeggiato in mezzo al gruppo nella volata finale, un comportamento ritenuto pericoloso dalla giuria.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Christian Scaroni è stato ammonito al Giro d’Italia: alla seconda sanzione scatta la squalifica!

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Cartellino giallo per Christian #Scaroni ?? Il portacolori della XDS Astana ha esultato quando ha visto che il suo compagno aveva vinto la tappa. Esultare per un compagno di squadra non è più consentito. Un altro giallo significherebbe la squalifica ? #Giro1 x.com

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