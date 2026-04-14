Affari Tuoi | Martina Miliddi la rivelazione sul rapporto con Stefano De Martino

Martina Miliddi sta attirando l’attenzione del pubblico grazie alla sua partecipazione a Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino. La sua presenza in televisione sta contribuendo a farla conoscere meglio, anche attraverso le interazioni con il conduttore. La sua popolarità si sta consolidando, e in questa fase si concentra principalmente sulla sua attività nel programma.

Cresce la popolarità di Martina Miliddi, volto sempre più riconoscibile del piccolo schermo grazie alla sua presenza in Affari Tuoi di Stefano De Martino. La ballerina, lanciata dal talent Amici di Maria De Filippi, sta vivendo una fase di forte esposizione mediatica, ma dietro il successo professionale emerge un racconto molto più profondo, legato alla sua storia personale. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Miliddi ha scelto di aprirsi su una ferita mai del tutto rimarginata: la perdita del padre, avvenuta quando aveva appena nove anni. Un evento che continua a segnare il suo presente, nonostante il tempo trascorso. “Credo che da qualche parte ci sia mio papà Antonio a proteggermi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Affari Tuoi, Martina Miliddi nella bufera: la Rai elimina il post contestato!

Martina Miliddi, la rivelazione di Affari Tuoi: “Stefano De Martino? Gli sono debitrice...”La sfida del preserale ormai non è più tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: i riflettori sono tutti puntati su Samira Lui e Martina Miliddi.

Affari Tuoi, Martina Miliddi: Chi E’ La Spalla Di Stefano De Martino!Scopri chi è Martina Miliddi, la ballerina che ha portato energia e freschezza nel celebre show di Rai 1 al fianco di Stefano De Martino.

Temi più discussi: Martina Miliddi dopo Affari Tuoi: De Martino mi protegge. E svela la verità su Samira Lui; Affari Tuoi, Martina Miliddi balla con Herbert Ballerina: standing ovation e stupore di De Martino; Martina Miliddi, la rivelazione di Affari Tuoi: Stefano De Martino? Gli sono debitrice...; La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino.

Affari Tuoi, Martina Miliddi balla con Herbert Ballerina: standing ovation e stupore di De MartinoAd Affari Tuoi, Martina Miliddi balla un passo a due con Herbert Ballerina: standing ovation e stupore di Stefano De Martino ... dilei.it

Affari Tuoi, De Martino si fa male e Martina Miliddi sempre in mezzo. Puntata da dimenticareUna partita da dimenticare quella di Giorgia dall’Abruzzo: lei va a casa sconfitta e De Martino si fa male. Cos’è successo nella partita dell’11 aprile ... dilei.it

Da quando Herbert Ballerina è entrato ad Affari Tuoi, ogni puntata è una sorpresa. Ma quella di ieri sera nessuno l'aveva prevista — neanche lui - facebook.com facebook