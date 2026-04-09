Martina Miliddi la rivelazione di Affari Tuoi | Stefano De Martino? Gli sono debitrice

Recentemente, l’attenzione del pubblico si è spostata dal confronto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti verso le due giovani concorrenti del programma televisivo di prima serata. Tra queste, Martina Miliddi ha attirato l’interesse per aver dichiarato di essere debitrice di Stefano De Martino. La sua partecipazione e le sue parole hanno attirato l’attenzione sui social e nelle trasmissioni dedicate all’intrattenimento, spostando il focus sul fronte dei concorrenti.

La sfida del preserale ormai non è più tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: i riflettori sono tutti puntati su Samira Lui e Martina Miliddi. Le due protagoniste femminili de “La ruota della fortuna” e “ Affari tuoi ” hanno letteralmente conquistato il pubblico. Il settimanale Oggi ha dedicato la copertina alla più giovane delle due, l’ex ballerina di Amici Martina Miliddi, vera rivelazione di questa stagione di “Affari tuoi”. Le parole su De Martino. L’approdo in Rai della danzatrice cagliaritana porta la firma di Stefano De Martino e della sua intuizione: portare i famosi “stacchetti” musicali nel game show di Rai1. E la formula ha funzionato visto il successo di Martina, che deve tutto al conduttore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Si parla di: Martina Miliddi, il ballo scatenato nel salotto di casa.

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