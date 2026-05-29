Durante la trasmissione, un concorrente ha accettato l’assegno prima di arrivare alla finale. Dopo aver deciso di riscuotere il premio, ha spiegato le motivazioni della sua scelta. La decisione ha suscitato sorpresa tra il pubblico e i fan. La sua scelta ha portato a un montepremi più elevato in finale, creando un momento inaspettato nello svolgimento del gioco. La scena è stata commentata dai presenti e dagli spettatori a casa.

Si è consumata una partita strana, quasi surreale. Quella del 29 maggio è una serata che i fan di Affari Tuoi difficilmente dimenticheranno, così come il concorrente che ne è stato protagonista. Francesco, arrivato dall’Umbria, è entrato negli annali della trasmissione per il modo in cui ha scelto di giocare le sue carte. All’inizio sembrava una di quelle serate in cui tutto gira per il verso giusto. La fortuna lo aveva letteralmente baciato fin dai primi minuti, regalandogli una situazione invidiabile con annessa la vincita del maxi jackpot di 15.000 euro. Poi, all’improvviso, qualcosa è cambiato. Come se la paura avesse preso il sopravvento sull’entusiasmo, Francesco ha iniziato a giocare quasi al contrario rispetto a quanto il tabellone suggeriva. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Francesco accetta l’assegno troppo presto e poi spiega le sue ragioni

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Francesco Rubino ad Affari Tuoi La sua storia commuove!

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