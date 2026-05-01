Nella puntata di Affari Tuoi, si registra una novità riguardante Herbert, il concorrente che ha deciso di accettare un assegno di circa 33.000 euro. Nel frattempo, un’altra concorrente, Alessia, ha scelto di ricevere un premio che si avvicina ai 100.000 euro. La trasmissione continua a coinvolgere il pubblico con le decisioni dei partecipanti e le loro reazioni durante il gioco.

Il 1° maggio di Affari Tuoi ha portato in scena una partita interessante, condita di mosse coraggiose e una novità riguardante Herbert Ballerina. Accanto all’energia ormai familiare di Stefano De Martino, ha fatto il suo ingresso una piccola sorpresa: da questa giornata, una volta a settimana, Herbert metterà da parte le sue invenzioni per raccontare il significato di una parola tratta dal suo personalissimo vocabolario, aggiungendo un tocco ancora più curioso al programma. Al centro della puntata, però, c’era Alessia, arrivata dalla Lombardia con la curiosa storia riguardante il suo fidanzato Simone. Alessia viene da Manera di Lomazzo, in provincia di Como, ha 27 anni e lavora come assistente esecutiva.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, novità su Herbert: Alessia accetta l’assegno a un passo dai 100.000 euro

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